Asker ve öğretmenlere 'şiddetin önlenmesi' semineri

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 'Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi' kapsamında ortaklaşa düzenlediği seminerde, askeri personel ve öğretmenlere şiddetin önlenmesi anlatıldı. Asker ve öğretmenler anlatılanları ilgiyle dinledi.

Atatürk Ortaokulu'nda yapılan seminere İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, askerler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seminerde açılış konuşmasını İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay yaptı. Yarbay Akçay, aile içi şiddetin toplumun kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Yarbay Akçay, "4 yıl içersinde 15 aile içi şiddet olayına müdahale ettik. Bu sadece buz dağının görünen kısmının tepesidir. Diğer olayları da ortaya çıkarmak için yargı mensuplarıyla, rehber öğretmenlerle ve ilgili tüm kesimlerle kordineli olarak çalışmalıyız" dedi.

Daha sonra kürsüye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik çıktı. Siddetin önlenmesi konusunda eğitimin önemine değinen Müdür Bozçelik, şiddetin sadece fiziksel olmadığın belirterek,"Piskolojik, ekonomik, sosyal şiddet vardır. Ama biz bunların hiç birini çoğu zaman göremiyoruz. Biz şiddetin önlenmesi için yoğun bir çalışma içersindeyiz. Hedefimiz toplumdan tamamen şiddeti kaldırmaktır" dedi.

Özellikle askerlerin dikkatle dinlediği ve not aldığı seminerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile içi Şiddeti İzleme ve Önleme Merkezi Müdürü Emine Taş, istatistiki bilgiler verdi. Toplumda birçok şiddet olayının görmezden gelindiğini belirten Taş, Türkiye'de her 10 kadından 4'ünün fiziksel şiddete uğradığını söyledi. Toplumda ailenin korunması adına şiddete ses çıkarılmadığına dikkat çeken Taş, bunun çok yanlış bir anlayış olduğunu ve bunun önüne geçilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade etti.