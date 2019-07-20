Asker uğurlama yemeğinden zehirlenen 38 kişi taburcu edildi

ERZİNCAN'da, dün asker uğurlama yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18'i çocuk, 38 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.​Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yenimahalle 305'inci Sokak'ta meydana geldi. Algündüz ailesi, askere gidecek oğulları için uğurlama yemeği düzenledi. Davet edilen yaklaşık 80 kişiye tavuk, pilav ve dolma ikram edildi. Kısa süre sonra davetlilerden bazılarında yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. İhbar üzerine adrese gönderilen ambulanslarla 18'i çocuk, 38 kişi Mengücek Gazi Eğitim, Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 38 kişi, taburcu edildi.Yemeklerden alınan numuneler Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılacak incelemeyle zehirlenmeye hangi yiyeceğin neden olduğu belirlenecek.

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