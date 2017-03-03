Aşkale'nin kurtuluş töreninde silah sesleri çocukları ağlattı

Turgay İPEK/AŞKALE (Erzurum), () - ERZURUM'un Aşkale İlçesi'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü törenlerinde, Ermenilerin yaptığı katliamın canlandırılması sırasında silah sesleri, töreni izleyen çocukları korkuttu. Bzı çocuklar ağladı.

Hükümet Konağı önündeki İstanbul Caddesi'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Aşkale Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Merkez Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ak Partili Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Sakaryalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kurtuluş törenleri, 99 yıl önce Ermeni zulmünden kaçarak göç eden Türkler'in geçişi ile başladı. Göçün ardından, tören alanının ortasına koydukları masada şişelere doldurulmuş meyve sularını tavuk yiyerek şarap niyetine içen temsili Ermeniler, komutanın çağrısı üzerine Türkler'e yönelik katliam eylemlerine girişti. Temsili olarak camiyi yakan çeteler, imam rolünü üstlenen ilçe halkından Mehmet Demirtaş'ı ezan okurken yakaladı. İmam, Ermeniler tarafından meydanda temsili olarak linç edildikten sonra camiye sokuldu, ibadet yeri yine temsili olarak yakıldı. Daha sonra bir aileye yönelik saldırı düzenleyen Ermeniler, hamur açan kadın ile kayınpederini silahla öldürdü.

TÜRK MİLİS KUVVETLERİ GELDİ

Tören, Türk milis kuvvetlerini canlandıran gençlerin, ilçeye gelerek Ermeni çetecilerini tabanca ve tüfeklerle ateş açıp öldürmesiyle son buldu. Katliam bahanesi sırasında silah sesleri, töreni izleyen çocukları korkuturken, bazı çocuklar ağladı. Aileler ağlayan çocuklarını güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Kurtuluşun canlandırılması ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Törenler Büyükşehir Belediyesi'nin mehteran bölüğünün gösterisi, düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve folklör gösterileri ve bayrak yürüyüşü ile sona erdi.

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