Aşkale'nin işgalden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlandı

ERZURUM'un Aşkale ilçesinin Rus işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenlerinde, Ermeni çetelerinin yaptığı zulüm ve göç canlandırıldı. Törende, canlandırma sırasında sıkılan kurusıkı tüfek ve tabanca seslerinin çocuklardan bazılarını korkuttuğu gözlendi.

Aşkale ilçesinin Rus işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, Hükümet Konağı önündeki İstanbul Caddesi'nde tören düzenlendi. Törene Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı, Ali Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Semih Karakaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kurtuluş törenlerinde Ermeni çetelerinin yaptığı zulüm ve göç canlandırıldı. Tören, 100 yıl önce Ermeni zulmünden kaçarak göç eden Türklerin temsili geçişi ile başladı. Temsili göçün ardından, tören alanının ortasına koydukları masadaki tavuk etini yiyip, şişelere doldurulmuş meyve sularını şarap niyetine içen temsili Ermeniler, komutanın çağrısı üzerine Türklere yönelik katliam eylemlerine girişti. Temsili olarak camiyi yakan çeteler, imam rolünü üstlenen ilçe halkından Murat Billur'u ezan okurken yakaladı. İmam, Ermeniler tarafından meydanda temsili olarak linç edildikten sonra camiye sokuldu, ibadet yeri yine temsili olarak yakıldı. Daha sonra bir aileye yönelik temsili saldırı düzenleyen Ermeniler, hamur açan kadın ile kayınpederini silahla öldürdü.

TÜRK MİLİS KUVVETLERİ GELDİ

Tören, Türk milis kuvvetlerini canlandıran gençlerin, ilçeye gelerek Ermeni çetecilerini tabanca ve tüfeklerle ateş açıp öldürmesiyle son buldu. Milis kuvvetlerinde görevli İbrahim Karabıyık, Ermeni komutanı canlandıran Hakan Pehlikan'a rol gereği tokat attı. Role kendisini kaptıran Karabıyık'ın sert tokadının ardından Pehlikan yere düştü. Törende, canlandırma sırasında sıkılan kurusıkı tüfek ve tabanca seslerinin bazı çocukları korkuttuğu görüldü.

Aşkale ilçesinin kurtuluşun canlandırılmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağı çekildi. Tören, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin mehteran bölüğünün gösterisi, düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve folklor gösterileri ve bayrak yürüyüşü ile sona erdi.



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