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Asitli saldırıya uğrayan Berfin, 17 Haziran'da ameliyat olacak

HATAY'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne asit atılan ve uğradığı saldırı nedeniyle tanınmaz hale gelen Berfin Özek (17), 17 Haziran’da ameliyat olacağını belirtti. Yüzünde ciddi bir doku kaybı bulunan ve...

Asitli saldırıya uğrayan Berfin, 17 Haziran'da ameliyat olacak
HATAY'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne asit atılan ve uğradığı saldırı nedeniyle tanınmaz hale gelen Berfin Özek (17), 17 Haziran’da ameliyat olacağını belirtti. Yüzünde ciddi bir doku kaybı bulunan ve ağır yara izi kalan Özek, kendisine bu süreçte destek verenlere teşekkür etti.
Geçtiğimiz 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit atarak kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Berfin Özek'in gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı.
17 HAZİRAN’DA AMELİYAT OLACAK
Berfin Özek, İskenderun Kadın Platformu adına Av. Mehtap Sert'in Eğitim-Sen İskenderun Şube binasında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına katıldı. Özek, "Bodrum'a gideceğiz, 17 Haziran'da ameliyat sürecimiz başlayacak eğer bir aksilik çıkmazsa ameliyat olacağım. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’ne, emeği geçen herkese, her zaman yanımda olan avukat Mehtap Sert'e, İskenderun Kadın Platformu’na çok teşekkür ediyorum. Bugün benim gücüm varsa hepsi sizin sayenizde, Sağlık Bakanlığı’na tedavi masraflarımı karşıladığı için de teşekkür ediyorum" dedi.
'TOPLUMU DERİNDEN YARALADI'
Kadına yönelik her türlü şiddetin, yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali olduğuna işaret eden avukat Sert ise toplumu derinden yaralayıp, halkların geleceğini etkilediğini söyledi. Sert, tutuklu sanık Ozan Çeltik hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını da sözlerine ekledi.

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