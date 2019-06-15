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Asırlık kovanlarda bal üretimi yapıyorlar

SAKARYA’nın Hendek İlçesi’nde Keremali Yaylası'nda 100 yıllık ağaçların içi oyularak yapılan kara kovanlarda bal üretimini yapılıyor. Hendek’te, 3 arkadaş 100 yıllık kara kovanlarda bal üretimi yapıyor. Havaların ısınmasıyla...

Asırlık kovanlarda bal üretimi yapıyorlar
SAKARYA’nın Hendek İlçesi’nde Keremali Yaylası'nda 100 yıllık ağaçların içi oyularak yapılan kara kovanlarda bal üretimini yapılıyor.
Hendek’te, 3 arkadaş 100 yıllık kara kovanlarda bal üretimi yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Keremali Yaylası’nda Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan izinlerin ardından yer tahsis edilen arıcılar, 170 kovan ve 10 adet 100 yıllık kara kovan ile üretime başladı. Geçmişte ağaç içlerinin oyulmasıyla elde edilen ve kara kovan olarak tabir edilen 100 yıllık kovanlarda üretime devam ettiklerini belirten Muhammet Altuntaş, "Bu kovanlar 100 yıllık. Arkadaşımızın dedelerinden kalma. O zamanlar ağaç köklerini oyarlar ve bu şekilde kovan yaparlardı. Daha sonralarda kovana geçildi. Akasya, ıhlamur, kestane ve çeşitli çiçek ürünlerini arılar toplar, bizde bu peteklerin yardımı ile onlardan sağarak alırız." dedi.  
‘DÜNYANIN EN İYİ BALI BURADA ÜRETİLİYOR’
Organik olmasından dolayı balın büyük ilgi gördüğünü belirten Kemal Akyıldız, "Rize Çayeli’nde bulunan arı peteklerini alarak Hendek Keramali Yaylası’na getirdik ve diğer arkadaşlarla beraber arıcılık işi yapıyoruz. Kara kovanlarımız var 10 tane. Dünyanın hemen hemen en iyi balı üretilir bunlarda. Organik olması ve tamamen katkısız olmasından dolayı ilgi büyük" diye konuştu.
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