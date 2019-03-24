Asırlık köstekli saatleri kol saatine çeviriyor

BURSA'da mekanik saat tamirciliği yapan Abit Karakoyun (53), Osmanlı döneminden kalma köstekli saatleri kol saatine çeviriyor. Karakoyun, "Vatandaşlar saatleri beğenerek kullanıyorlar. Yakın illerden, İzmir'den, yurt dışından arayanlar oluyor" dedi.Merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Medrese Pasajı'nda 40 yıldır mekanik saat tamirciliği yapan Abit Karakoyun, gelişen teknolojiyle birlikte saat çeşitliliğin artması üzerine yeni bir girişimde bulundu, köstekli saat olarak bilinen cep saatlerini kol saatine çevirmeye başladı. Karakoyun, taleplerin artması üzerine elinde bulunan köstekli saatleri birkaç aşamadan geçirip kordon taktıktan sonra kol saati olarak müşterilerinin hizmetine sundu.Baba yadigarı olarak saklanan saatlerin kol saati olarak kullanılabileceğini söyleyen Karakoyun, talep gelmesi halinde köstekli saatleri kol saatine çevirmeye devam edeceğini belirtti. İşini severek yaptığını belirten Karakoyun, "Ekmeğimi bu işten kazanıyorum. Yaklaşık 40 yıldır saat tamiri yapıyorum. Her türlü saat tamiri yapıyorum. Özellikle saatlerin mekanik arızalarını gideriyorum. Anahtarlı eski Osmanlı saatleri, duvar saatleri, kol saatleri, bu tür saatlerin tamirini yapıyorum" dedi.'YURT DIŞINDAN ARAYANLAR OLDU'Köstekli saatleri kol saatine çevirme serüvenini anlatan Abit Karakoyun, "Bazı müşterilerimiz dededen kalma saatlerini getiriyor. Eski cep saatlerini de getiriyorlar. Onları kol saatine çeviriyorum. Son zamanlarda piyasaya büyük saatler çıktı. Bunlar benim ilgimi çekti. Eski cep saatlerini neden kol saatine çevirmeyeyim diye düşündüm. Bir kaç tane yaptım. Beğenenler oldu. Yakın illerden, İzmir'den, hatta yurt dışından arayanlar oldu. Birkaç tane yaptım, gönderdim. Hala yapıyorum" ifadelerini kullandı.'BEĞENEREK KULLANIYORLAR'Gelen saatlerin önce bakımını yaptığını söyleyen Karakoyun, "Saatlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Daha sonra kasasını tamir ediyorum. Cep saatini kol saatine çevirdiğimde vatandaşlar çok seviyorlar. Beğenerek saati kullanıyorlar. Saat tamiri yapmak incelik ister, sabır ister. Ben işimi seviyorum. Geçimimi bu işten sağlıyorum" diye konuştu.

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