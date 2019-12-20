Asırlık kitap kurtları, kitap fuarını gezdi

DARÜLACEZE sakinlerinden 'yaşlı kitap kurtları' Ümraniye Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Beğendikleri kitapları kendilerine hediye eden Ümraniye Belediyesi'ne de teşekkür eden yaşlı kitap severler, fuarda Başkan İsmet Yıldırım ile de bir araya geldi. 'Yaşlı kitap kurtları'na fuardaki katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

Ümraniye Belediyesi, Darülaceze'de yaşamlarını devam ettiren ' yaşlı kitap kurtları'nı 1.Ümraniye Kitap Fuarı'nda kitaplarla buluşturdu. Kitap okumayı hayat felsefesi haline getiren yaşlı vatandaşlar, kitap fuarını gezerek kitap beğendi.

“KİTAP BİZİM HERŞEYİMİZ”

Başkan İsmet Yıldırım, yaşlı vatandaşlar ile bir araya gelmekten oldukça mutlu olduğunu söyledi. Bu yaşta bu kadar çok kitap okumalarının gençlere örnek olmasını istediğini belirten Başkan Yıldırım şöyle dedi: “Tabi bugünkü programımızda ‘yaşlı kitap kurdu’ dediğimiz, yaşlı teyze ve amcalarımızla birlikte olduk. Onları buraya getirdik. Ümraniyemiz’de hiç kitap fuarına rastlamamışlar. Bugün beraber gezildi ve çok memnun kaldılar. Kimisi ayda on on beş kitap bitiriyor. Bu kadar güzel, hala dimaları açık bu amca ve teyzelerimizin. Yaşlılar yurdunda kalıyorlar kendileri. Kitap fuarını gezmekten de çok memnun kaldılar. Ben de çok duygulandım, hislendim. Gençlerimizin bunları örnek almaları lazım. Gençlerimiz mutlaka günde en az herhangi bir eseri okumaları lazım. Hem edebi yönden kendilerini geliştirmeliler, hem bilgi sahibi olmalılar, hem de güzel Türkçemizi en iyi şekilde üslubuyla adabıyla konuşmalarına faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kitap bizim her şeyimiz. Çünkü Allah, kitabında ilk ayeti ‘oku’ diye göndermiş. Oku, ne zaman olursa oku. Yaşlı teyzelerimizden hepimizin örnek alması lazım. Yaşları seksen olmuş, yetmiş olmuş hala okuyorlar. Hepsini tebrik ediyor ve ellerinden öpüyorum. Gençlerimize de örnek olmalarını diliyorum.”

“BİZ OKUYAN İNSANLARIZ”

Darülaceze'de kalıp kitap fuarını gezmeye gelen 85 yaşındaki Ayhan Uysal, böylesine bir vakit geçirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Elinden hiçbir zaman kitapların düşmediğini aktaran Uysal, “Memnun olduk. Biz hanımlar kısmından üç arkadaş geldik. Çok da beğendik, mutlu olduk. Biz çünkü okuyan insanlarız. Sürekli elimizde kitap olduğu için kitapsız yaşayamayan insanlarız. O yüzden biz mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz bu hizmet için” dedi.

“GENÇLER KİTAP OKUMAYI YAŞAM STANDARDI HALİNE GETİRMELİ”

Fuarı gezen Selnur Kara, gençlerin kitap okumalarını hayat standardı haline getirmelerini söyledi. Kitap okumazsa rahat hissetmediğini ifade eden Kara, “Ben mutluluğumu tarif edemem şu anda. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Böyle bir atmosfer içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Gençler bol bol kitap okusun. Kitap hayat kurtarır diye düşünüyorum ben. Onu bir yaşam standardı haline getirmeleri lazım. Öyle öğretildi bize. Benim yaşam şeklim kitap okumaktır. Her gün okumazsam çok büyük rahatsızlık duyuyorum” şeklinde konuştu.