Asırlık kapıları yeniliyor, ihraç ediyor

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Berkay Özer, yakacak odun olarak kullanılacak asırlık kapıları satın alıp, Osmanlı ve Selçuklu figürleriyle oyarak yeniliyor, yurt içine ve yurt dışına 500 ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olan Berkay Özer, küçük yaşlardan beri ahşap oyma ustası olan dedesi 73 yaşındaki Mehmet Şerif Akgün'ün yanından ayrılmayarak, zanaatın tüm detaylarını öğrendi. Dede mesleğini çok seven Özer, bu nedenle mezun olduğu alanla ilgili çalışmayı hiç düşünmedi. Mezun olur olmaz Kırkağaç'a dönerek dedesinin atölyesinin başına geçen Özer, özellikle eski ahşap kapıları yeniliyor. Ayrıca sandık, masa ve yatak başlığı da yapıyor. 500 ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla çeşitli ürünler yapan Özer, bunları Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle işleyerek hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlıyor.

Talepten memnun olduğunu söyleyen Özer, "İlgi gayet iyi. Müşterilerimiz bize sosyal medyadan ulaşıyor. Genellikle otellerin yoğun olduğu bölgeler bizi tercih ediyor. Son 1 yıldır, Amerika'da bir sanat galerisi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Ürünlerimizi oraya gönderiyoruz. Ecdadımızın yaptığı sanatı, yıllar sonra tekrar ediyoruz. Odun olmaktan kurtardığımız 100 yıllık özel çivili kapıları alarak, ecdadımızın sanatını bu kapılar ve sandıklar üzerinde yaşatmaya çalışıyoruz. İnsan bu tarihi kapıları odun yapıp, yerlerine demir kapılar yapıyorlar. Biz bu kapıları Osmanlı ve Selçuklu figürleriyle oyarak çeşitli yerlerde kullanılsın diye tekrar yaşatma amacıyla uğraşıyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI