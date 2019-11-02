Aşırlı Adası'nın doğal zenginliği dağ keçileri 

ADANIN TEK SAHİBİ KEÇİLER

Antalya'nın Demre ilçesindeki 145 dönümlük Aşırlı Adası'na 16 yıl önce bırakılan dağ keçilerinin sayısı gittikçe arttı. Bugün adanın tek sahibi haline gelen keçiler, bölgedeki yatçılar tarafından bekleniyor. Yatçıların bölgeye getirdiği turistler ise gördükleri manzara karşısında şaşırıyor.

Kekova Koyu'nda yer alan Gökkaya'da 145 dönüm büyüklüğündeki Aşırlı Adası, makilik ve çam ormanlarıyla kaplı. Neredeyse tamamı kayalık olan adaya 2003 yılında sahipleri tarafından dağ keçileri bırakıldı. 2004 yılında Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu, o dönemdeki sahiplerinden alınan Aşırlı Adası, Hazine'ye verildi. Birinci derecede sit alanı ve koruma altında olan adaya geçmişte bırakılan dağ keçileri zaman zaman kaçak olarak avlanmalara rağmen çoğaldı.

YATÇILAR YEMEK BIRAKIYOR

Günümüzde sayıları bilinmeyen dağ keçileri Aşırlı Adası'nın tek sahibi konumunda. Adanın batısındaki ve kuzeyindeki Gökkaya Koyu'na bakan bölümlerde bir arada 30'lu ve 50'li gruplar halinde dağ keçileri görülüyor. Dağ keçilerinin en büyük dostu ise bölgeye gelen yatçılar. Dağ keçileri yatçıların şefkati ve bakımı karşısında evcil hale geldi. Yatçılar adaya çıkarak dağ keçilerine yiyecek veriyor. Bazıları küçük botlarla adaya keçiler için yiyecek bırakıyor. Başta biraz korkarak yaklaşan keçiler daha sonra koşarak yiyeceklere geliyor. Dağ keçileri ormanın içinde ve kayalıklarda mutlu biçimde yaşamını sürdürüyor. Kekova turuna çıkan bazı yatçılar, akşam üstü su için sahile inen keçileri turistlere gösteriyor. Bazı yatçılar da adadaki kuyudan su alarak keçilere veriyor. Yatçılar keçilerin bazı insanlar tarafından kaçak olarak avlandığını belirterek, bunun önleminin alınmasını ve keçilerin adadaki sayısının artmasını istiyor.

'GÜN GEÇTİKÇE ÇOĞALIYORLAR'

Adaya keçilere yiyecek getiren Kekova'da deniz fotoğrafçılığı yapan Turgut Selçuk, Burada yaban keçileri var. Bu keçiler turistiler tarafından büyük ilgi görüyor. Ayrıca burası doğal bir hayvanat bahçesi haline geldi. Bundan 15- 20 yıl önce bir iş adamı tarafından bu hayvanlar buraya bırakıldı. Doğal şartlarda bunlar burada yetişti ve büyüdü. Çoğalıyorlar gün geçtikçe. Turizme, ülke ekonomisine büyük bir yarar sağlamakta dedi.

'TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Yatçı Ahmet Kocabaş da Güzel adamızda dağ keçileri mevcut. Bunlar ülke turizmi için, Demre turizmi için güzel bir kazanç. Buraya Kekova turuna gelen turistlere, dağ keçilerini gösterdiğimiz zaman fotoğraflıyor ve ilgilerini çekiyor. Bu da bizim için artısı olan bir durum diye konuştu.