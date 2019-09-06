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Aşırı yüklü kamyon tehlike saçtı
ANTALYA'da kapasitesinden fazla yükün yüklendiği kamyon, trafikte tehlike saçtı. Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde aşırı yüklü kamyon trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kamyona kapasitesinden fazla yükleme yapılması...
GENEL 06.09.2019, 07:50
ANTALYA'da kapasitesinden fazla yükün yüklendiği kamyon, trafikte tehlike saçtı.
Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde aşırı yüklü kamyon trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kamyona kapasitesinden fazla yükleme yapılması nedeniyle çuvalların aracın dorsesinden taştığı ve sağa, sola doğru yattığı görüldü.
Kamyonun yanından geçen diğer araçların sürücüleri tedirginlik yaşarken, kamyon sürücüsü çevredekilerin bakışları arasında yoluna devam etti.
Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde aşırı yüklü kamyon trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kamyona kapasitesinden fazla yükleme yapılması nedeniyle çuvalların aracın dorsesinden taştığı ve sağa, sola doğru yattığı görüldü.
Kamyonun yanından geçen diğer araçların sürücüleri tedirginlik yaşarken, kamyon sürücüsü çevredekilerin bakışları arasında yoluna devam etti.
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