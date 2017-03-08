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Aşırı yağış İzmir'i etkisi altına aldı

Mustafa OĞUZ/İZMİR, () - METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün dün yayınladığı uyarıyla duyurduğu yağışlar dün akşamdan itibaren İzmir'i etkisi altına aldı. Bazı ilçelerde metrekareye düşen yağmur miktarı 60 kilogramı aştı....

Aşırı yağış İzmir'i etkisi altına aldı

Mustafa OĞUZ/İZMİR, () - METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün dün yayınladığı uyarıyla duyurduğu yağışlar dün akşamdan itibaren İzmir'i etkisi altına aldı. Bazı ilçelerde metrekareye düşen yağmur miktarı 60 kilogramı aştı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı aşırı yağışlar dün akşam itibariyle Ege Bölgesi'nde etkili oldu. İzmir de bölgedeki diğer iller gibi yoğun yağıştan etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanan, 07 Mart Salı saat 06.00 ile 08 Mart Çarşamba 06.00 arasında yapılan ölçümlere göre, İzmir'in bazı ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarı kilogram cinsinden şöyle gerçekleşti:
Seferihisar 66, Urla 54, Foça 51, Güzelbahçe 42, Çeşme 37, Karabağlar 30, Dikili 27, Narlıdere 24, Torbalı, 22, Aliağa-Konak-Karaburun 21, Bayındır-Aliağa 20, Menderes 19. Aşırı yağışın etkilediği İzmir'de ulaşım da zaman zaman olumsuz etkilendi. Yolların bazı kesimlerinde biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Meteorolojinin uyarısını değerlendiren vatandaşlar yağmura karşı şemsiyeyle önlem aldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü resmi sitesinde dün yayınladığı aşırı yağış uyarısının yanı sıra vatandaşlar sel baskını ve fırtınaya karşı da uyarıldı. Güney Ege'de etkili olacak fırtınanın ve Ege Bölgesi'nin tamamını etkileyen aşırı yağışların Cuma günü itibariyle şiddetini azaltarak devam etmesi bekleniyor.

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