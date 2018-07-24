Aşırı sıcaklardan bunalanlar için Tire'de 'yeşil serinlik'

TİRE (İzmir), )- İZMİR'in Tire ilçesi, Temmuz sıcaklarından bunalanlar tarafından mesire yerleri ve göletleri için tercih ediliyor. Özellikle İzmirliler, ilçenin doğal klima etkisine sahip park, mesire ve dinlence alanlarına akın ediyor.

Kum, deniz ve güneş tercihini bir yana bırakanların alternatif seyahat planları arasında yer alan Tire'deki park, mesire ve dinlence alanları doğal klima ortamında huzur ve sessizliği arayanlarla dolup taşıyor. Yeşil serinliğe kendilerini bırakmak isteyenler, başta hafta sonları olmak üzere rotasını doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü Tire'ye çeviriyor. Toptepe, Derekahve, Kaplan ve Cambazlı köyleri, Arap Pınarı gibi mesire ve gölet alanları dolup taşıyor.

Zeytinyağlı yemeklerin ağırlıklı olarak yapıldığı Tire'de, yemek kültürü de turist çekiyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde yenilen Tire kuyu tandırı (Tak tak kebabı) ilçeye gelen misafirlerce, ilk tadılan lezzet oluyor. Ayrıca tereyağlı Tire köfte, keşkek, kabak çiçeği dolması, patlıcan lokması, ekmek dolması gibi lezzetlerin yanında ebegümeci, turp otu, radika, ısırgan otu ve sarmaşık kavurmaları, tuzsuz lor peyniri ile karadut reçelinden yapılan hafif tatlı gibi pek çok yemek çeşidi de turistleri kente çekiyor.

TİRE'DE NEREYE GİDİLİR?

Derkahve, Arap Pınarı: Ailece birlikte keyifli bir gün geçirmek isteyenler açık havada, su kenarında bir yandan piknik yapıp diğer yandan kahve içilebilecek güzel bir mekan. Belediye tarafından restorasyonu yapılan ve işletmeye açılan mekanda, tarihi bir mescit ve hemen altında yer alan ayazma ile kültürel bir mozaik oluşturmuş. Tarihi ve doğal güzelliğiyle mutlaka gezilmesi gereken bir yer. Belediyenin düzenlemeleriyle ilçeye kazandırılan eşsiz doğa güzelliklerine sahip mesire alanı Arap Pınarı, huzur bulunacak eşsiz bir cennet.

Kaplan Mahallesi: Tireye yaklaşık 4-5 kilometre mesafede yer alan köy, temiz havası ve muhteşem manzarasıyla keyifli bir gün geçirebilecek nadir yerlerden birisi. Kestane ve defne ağaçlarıyla kaplı olan köy Tire'nin içme suyu ihtiyacının çoğunu karşılamakta. Tire'nin geleneksel yemeklerinin tadına bakabileceğiniz pek çok restoranıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi olmuş.

Akçaşehir Değirmen ve Şelale: Doğayla iç içe olunabilecek, keyifle geleneksel Tire yemeklerinin tadına bakılabilecek mekanları bulunan güzel bir mesire alanı.

Gölet ve Toptepe Belediye Restoran: Toptepe'de yeşillikler içinde yemek yenirken Ödemiş ve Bayındır ovalarının kuş bakışı görülebileceği güzel bir mekan. Fırında köfte favori yemekler arasında. Göl manzaralı, Gölet restoran ise eşsiz balık ve geleneksel lezzetleriyle ayrı bir seçenek.

Cambazlı Mahallesi: Tireye yaklaşık 5 kilometre mesafede, Menderes Ovası'nın yanında yer almakta. Zengin yemek kültürüyle Tire'nin vazgeçilmez yerlerinden.

Atatürk, İstasyon, Şehitler ve Fatih parkları: Sıcaklardan etkilenmeden zaman geçirebilecek, doğal klimalı alanlar.



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