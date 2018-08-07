"Aşırı sıcak hava trafoları patlatıyor"

İSTANBUL, ()-Türkiye'de, 2018 Ocak-Temmuz aylarını içeren 7 aylık ölçümlere göre ortalama sıcaklığın 15 derece olduğu tespit edildi. Bu da 2018'i, son 47 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçirdi. 2018 yılı içinde en yüksek sıcaklık ise Temmuz ayında 47.4 derece ile Cizre'de ölçüldü. Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, aşırı sıcak havaların trafolarda arızalara ve patlamalara neden olduğunu söyledi.

Küresel ısanma coğrafyaların iklimlerinde keskin değişiklikler yaparken, doğal afetlerin yanında ülkelerin altyapılarında da arızalara büyük kazalara neden oluyor. Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada; aşırı hava sıcaklığı ve aşırı yüklenme nedeniyle elektrik trafolarındaki arızalarda artış gözlendiğini söyledi. Yurttaş, trafo patlamalarının yazın arttığını görüldüğünü belirterek şöyle dedi:

KAPALI ALANLARDAKİ TRAFOLAR ISINIYOR VE PATLIYOR"

"Özellikle kapalı alanlarda bulunan trafolar aşırı sıcaktan dolayı ısınabiliyor. Sonrasında ise trafolarda patlamalar meydana geldiği görülüyor. Trafo patlamalarından evinizi koruyabilmek için mutlaka elektrik panonuzda aşırı gerilim sönümleyici taktırmanız gerekiyor. Bu durum, işyerleri ile evlerin elektrik panolarında da sorun oluşturuyor. Bu nedenle bilhassa elektrik panolarının bakımının yapılması gereklidir. Çünkü evlerde kullanılan elektrikli cihaz sayısı artıyor ancak kullanılan elektrik panosu aynı kalıyor. Halbuki aşırı sıcak havalar evlerde ki elektrik panolarını da etkilemektedir. Doğal olarak geçen normal akımdan dolayı panolarda da bir ısınma söz konusu. Birazda aşırı sıcakların etkisinde olayı bu ısınmalarda artmış olabilir ama düzenli olarak bakımları yapılsa, değişmesi gereken parçalar zamanın değişse, bu patlama olaylarının olmayacağını düşünüyorum. Eski tip panoların yenisi ile yönetmeliğe uygun olarak değiştirilmesi gerekiyor. ”

"AŞIRI GERİLİM SÖNÜMLEYİCİ CİHAZLAR KULLANILMALI"

Aşırı sıcaklar nedeniyle cihazların ve elektronik kartların daha fazla zarar gördüğünü belirten ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, bunun trafolar ve dağıtım hatlarındaki aşırı yüklenmeden kaynaklandığını kaydetti. Aşırı gerilim kaynaklı ya da bilinen adıyla şebeke kaynaklı yaşanabilecek muhtemel elektrik kontağının yangınlar da sebep olabileceğini ifade eden Yurttaş, bilhassa aşırı gerilim sönümleyici cihaz kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

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