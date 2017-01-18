Asil Çelik’teki greve 60 gün erteleme

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi İlçesi yakınlarında kurulu Asil Çelik fabrikasındaki bu sabah başlaması planlanan grev, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendi. Dün yapılan son görüşmeden de sonuç çıkmaması üzerine bu sabah greve hazırlanan işçiler, Resmi Gazete’de yayınlanan erteleme kararı üzerine yeniden fabrika önünde toplandıktan sonra işbaşı yaptı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Asil Çelik A.Ş. arasında 7 Eylül 2016 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi ve Kasım ayındaki arabuculu sürecinden sonuç alınamayınca, sendika yöneticileri Asil Çelik'te grev kararı aldı. 18 Ocak’ta greve gidecek olan fabrika çalışanlarıyla Asil Çelik yönetimi uzlaşmak için bir araya geldi. 450 sendika üyesini ilgilendiren fabrikada işveren, sendikaya yılda yüzde 7.2 zam oranı ve sosyal haklarda yüzde 8.5 zam teklif etti. Ancak sendika yönetimi teklifi kabul etmedi. Yüzde 25 zam isteyen sendika yönetimi ile işveren arasında dün yapılan son görüşmeden de bir sonuç alınamaması üzerine bu sabah greve çıkmaya hazırlanan işçiler, sürprizle karşılaştı. Bakanlar Kurulu, grevi, 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görüldüğü gerekçesiyle 60 gün erteledi.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, grev erteleme kararı sonrasında sabah saatlerinde Asil Çelik fabrikasına gelerek işçilerle görüştü. Fabrika içinde yapılan görüşmeden sonra işçiler çıkış kapısına kadar yürüdü. Adnan Serdaroğlu, burada yaşanan gelişmeler ve grev erteleme kararı ile ilgili görüşlerini işçilerle paylaştı.

Serdaroğlu, yaptığı konuşmada, alınan karar ile ilgili söylenecek söz bulamadıklarını belirterek, "Biz işçiyiz, biz emekçiyiz, biz bu ekonomiyi sırtlayan kişileriz. Biz emeğimizi ortaya koyarak yeni fabrikalar kazandıran insanlarız. Biz bu ülkenin namuslu insanlarıyız. Darbesine, terörüne karşı çıkan, çoluğunu çocuğunu burada kazandığı rızkı ile geçindirmeye çalışan insanlarız. Siz benim anayasal hakkımı neden engelliyorsunuz. Siz bizim çocuğumuzun rızkını neden engelliyorsunuz" dedi.

Ülkedeki olağanüstü durumun müsebbibinin kendileri olmadığını belirten Serdaroğlu, şöyle devam etti:

"Siz bu üreten insanların haklarını ellerinden alıyorsunuz. Biz burada aylardır müzakereler yapıyoruz. Bir kuruşu saatlerce müzakere ediyoruz. Grev kararı asılırken söyledim, tekrar ediyorum; Asil Çelik işçisini siz bu ücretle çalıştırarak baştan haksızlık ediyorsunuz. Baştan o insanların emeğinin karşılığını vermiyorsunuz. Bugün Asil Çelik işçisi diğer demir çelik işçisinin aldığı ücretin altında çalışıyorsa, bunun karşılığını isteme hakkını siz engelleyemezsiniz. Geç saatlere kadar müzakereleri sürdürdük. Sadece işveren ile değil. Sadece bu sabah Gebze’den buraya gelene kadar en az 20 defa telefon görüşmesi ile sürecin çözümlenmesini havasını sürdürdük. Aramadığımız kimse kalmadı. Bu ülkeyi yöneten insanları, bu işin çözümü noktasında göreve davet ettik. Dedik ki Asil Çelik işçisi sizin görevinizi yapmanızı bekliyor. İnsanların haklarını ortadan kaldırarak bu işi çözemezsiniz. Bu işe müdahale edin, bu işi çözmemize yardımcı olun’ dedik."

İşveren ile görüşmelerde aralarında az miktarda oransal miktarlar kaldığını da hatırlatan Serdaroğlu, "Onları da size soracaktık. Sizlerle paylaşıp sizin onayınızı aldıktan sonra bu süreci tamamlayacağız. Onay vermezseniz zaten davulla zurna ile greve çıkacaktık" dedi.

Erteleme kararı sonrası sözleşme ile ilgili yeni bir süreç başlayacağını da kaydeden Serdaroğlu, "Özel hakem dönemine gireceğiz, eğer birkaç gün içerisinde anlaşma sağlanamazsa özel hakeme gidilecek ve biz orada da dertlerimizi anlatacağız. Bugün biz engellensek de haklı durumdayız. İşin içerisinde bir kuruşun iki kuruşun hesabını yapar durumdayız" dedi.

JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Asil Çelik fabrikasının grev kararı sonrasında Orhangazi Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Gemlik, İznik ve Yenişehir’den gelen takviye kuvvetler, Asil Çelik fabrikası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Serdaroğlu’nun açıklamasının ardından işçiler, işbaşı yaptı.

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