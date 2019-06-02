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Aşıklık geleneği Bağcılar’da yaşatıldı

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan aşıklar, atışmaları ve türküleriyle Bağcılarlılara keyifli bir gece yaşattı. “Kültürün bağı Bağcılar” sloganıyla 24 yıldır Bağcılar...

Aşıklık geleneği Bağcılar’da yaşatıldı
BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan aşıklar, atışmaları ve türküleriyle Bağcılarlılara keyifli bir gece yaşattı.

“Kültürün bağı Bağcılar” sloganıyla 24 yıldır Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri birbirinden renkli programlarla devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Ramazan etkinliğinde aşıklar sahneye çıktı. Âşıklar, sazları ve sözleriyle herkese birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. 

Sahneye çıkan aşıklar Mustafa Aladağ, Orhan Üstündağ, Temel Turabi ve Ozan Poyrazoğlu coşkuyla karşılandı. Deyişler, koçaklamalar ve türkülerle dolu bir konser sunan ozanlar, alanı dolduranlardan büyük alkış aldı. İlçe sakinleri aşıkların atışmalarını ise heyecanlı bir şekilde izledi.. Sazlarının teline vuran aşıklar, kendilerini izleyen  her kesiminden vatandaşı birlik ve beraberlik içinde olmaya davet etti.

(FOTOĞRAFLI)

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