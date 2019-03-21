Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik...
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...
Petrol fiyatları yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...

Aşık Veysel, vefatının 46'ncı yılında mezarı başında anıldı

ÜNLÜ halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46'ncı yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı. Doğduğu Sivrialan köyünde, adına müze olarak düzenlenen evde, 21 Mart...

Aşık Veysel, vefatının 46'ncı yılında mezarı başında anıldı
ÜNLÜ halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46'ncı yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.
Doğduğu Sivrialan köyünde, adına müze olarak düzenlenen evde, 21 Mart 1973'te yaşamını yitiren halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Şatıroğlu'nun mezarı başında düzenlenen törene Sivas Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in torunları Gündüz Şatıroğlu ile Sebahattin Şatıroğlu, yakınları ve Sivaslılar katıldı. Törende Aşık Veysel için dua edilerek, mezarına karanfil bırakıldı.
Sivas Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya, ozanın dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Aşık Veysel Şatıroğlu'nu burada rahmetle anarken, onu anıyor olmayı ve onu anlıyor olmayı ümit ediyorum. Aşık Veysel'i anlamak için gerçek bir dost olmak gerekir. Aşık Veysel bu millete Anadolu insanına çok güzel nasihatler vermiş ve onlara yol açmıştır. Böylesine mümtaz bir halk ozanına sahip olduğumu için millet olarak ne kadar gurur duysak azdır" dedi.
Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ise, "46 yıldır burada Aşık Veysel'i anıyoruz. Toplumun her kesimi burada. Hangi siyasi düşünce olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun. Çünkü kendilerinde ve Aşık Veysel'in her sözünde bir şey buluyorlar. Aşık Veysel'de kendilerini buluyorlar. Dedem bizlere demiş ki 'kardeş olun', 'kardeşlik yolunda el ele yürüyün'. Bu toprakların demokrasiye, kardeşliğe ne kadar çok ihtiyacı olduğunu bilmiş, sözünü bu yolda söylemiştir. Bizleri de bu yola davet etmiştir" dedi.
KORELİ TURİSTTEN MEZARA KARANFİL
Törene katılanlar arasında Güney Kore'den gelen Kim Young da yer aldı. Veysel hayranı olan Koreli Kim Young, ozanın mezarına karanfil bıraktı. Vali Vekili Kaya ve beraberindekiler, daha sonra Aşık Veysel'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Ünlü ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze, ziyaretçi akınına uğradı. Müzede en çok ilgiyi ise Aşık Veysel'in bal mumundan yapılan heykeli gördü. İlçedeki Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu'nun öğrencileri de bal mumundan yapılan heykel ile fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328