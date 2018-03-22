Aşık Veysel türküleriyle Maltepe’de anıldı

İSTANBUL, () - Ünlü halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 45. yıldönümünde Maltepe’de, Türk halk müziğinin usta ismi Erdal Erzincan’ın sahne aldığı programla anıldı.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Maltepeliler büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Ali Kılıç da merdivenlere oturarak anma programını takip etti. Ünlü ozanın hayatının anlatıldığı kısa bir belgeselle başlayan programda sahne alan Erdal Erzincan, büyük halk şairi Aşık Veysel’in aramızdan ayrılışının 45. yılında yad etmek, miras bıraktığı türküleriyle hatırlamak için bir araya geldiklerini belirterek, “O, önümüze ışık veren, yolumuzu açan bizi bir araya getiren bir değer. Bugün Türkiye'nin hemen her yerinde Aşık Veysel anma etkinlikleri yapılıyor. Bizi bir araya getiren bir kişiden bahsediyoruz. O yüzden ödevim zor dedim. Her şeyini sazına gizlemiş, sırlamış, vasiyetini bile onu vermiş bir usta. Ben de onun sazına gizlediklerini bulmayaçalışacağım” dedi.

Erzincan ardından, bağlaması eşliğinde Aşık Veysel'in aralarında, “Güzelliğin On Para Etmez”, “Kahpe Felek”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” isimli türkülerinin de bulunduğu, eserlerini ve deyişlerini seslendirdi. Programa katılan dinleyiciler de, türkülere eşlik ederek, ünlü ozanı özlemle andı.

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