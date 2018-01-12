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Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti

SİVAS, () - DÜNYACA ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Ahmet Şatıroğlu (84), Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Şatıroğlu, yarın Sivrialan köyünden son yolculuğuna uğurlanacak. Şarkışla'da...

Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti

SİVAS, () - DÜNYACA ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Ahmet Şatıroğlu (84), Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Şatıroğlu, yarın Sivrialan köyünden son yolculuğuna uğurlanacak.
Şarkışla'da yaşayan, bir süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve zaman zaman hastanede tedavi gören Ahmet Şatıroğlu, dün akşam saatlerinde, evinde fenalaştı. Birlikte yaşadığı Türkan Ertemur'un haber vermesiyle eve gelen doktorların yaptığı incelemede, Şatıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şatıroğlu'nun cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 
Ahmet Şatıroğlu, geçirdiği şeker, tansiyon ve prostat rahatsızlıkları nedeniyle 4 yıldır yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Şatıroğlu, babası Aşık Veysel Şatıroğlu'nun da mezarının bulunduğu ilçeye bağlı Sivrialan köyünde 13 Ocak Cumartesi günü son yolculuğa uğurlanacak.

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