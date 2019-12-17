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Asgari ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı başladı
ASGARİ ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde başladı. TİSK'te gerçekleştirilen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim...
GENEL 17.12.2019, 14:59
ASGARİ ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde başladı.
TİSK'te gerçekleştirilen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.
TİSK'te gerçekleştirilen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.
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