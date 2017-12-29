Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...

Asgari ücret 1603 lira oldu 

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Sarıeroğlu;...

Asgari ücret 1603 lira oldu 

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Sarıeroğlu; "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek." dedi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,