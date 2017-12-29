Asgari ücret 1603 lira oldu (2)

KESİNTİLER VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İLE BİRLİKTE ASGARİ ÜCRET TUTARLARI NETLEŞTİ



ANKARA, () - ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını brüt olarak 2029 lira, net ise 1603 lira olacak şekilde açıklamıştı. Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da belli oldu.



Buna göre ücret tutarları şöyle oluştu:

Bekar-Çocuksuz: 1603,12 lira

Evli-Eşi çalışmayan: 1633,57 lira

Evli-Eşi çalışmayan +1 çocuklu: 1656, 40 lira

Evli-Eşi çalışmayan +2 çocuklu: 1679,23 lira

Evli-Eşi çalışmayan +3 çocuklu: 1709,67 lira