Aselsan'dan KKTC'de araştırma merkezi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - TÜRKİYE'nin lider savunma sanayi kuruluşu Aselsan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurduğu araştırma merkezinin test alanı, temmuz ayında faaliyete geçiyor. Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, alanda 'sivil haberleşme' ve 'yenilenebilir enerji' alanlarında üretilen yeni teknolojilerin test edileceğini belirterek, "Bu teknoloji alanlarının özellikle Kıbrıs için önemli olduğu düşünülerek ilgili Ar-Ge süreçlerinin çıktılarının test ve doğrulama faaliyetlerinin merkezi olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Aselsan Test Alanı seçildi. Temmuz ayı içinde test alanının haberleşme testleriyle beraber faaliyete geçmesi planlanmaktadır" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketi Aselsan'ın teknolojik alanda dışa bağımlılığı azaltmak için çalıştığını, bünyesinde 6 araştırma merkezini barındırdığını ve bu merkezlerde 4 bine yakın Ar-Ge personelini istihdam ettiğini belirtti. Aselsan'ın Ar-Ge kapasitesini sürekli geliştirme hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Çelik, ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKK) içinde kurulan Kalkanlı Teknoloji Vadisi'ndeki (KALTEV) araştırma merkezinin de bu hedef doğrultusunda açıldığını söyledi. Çelik, "Bu Araştırma Merkezinde Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Programları Müdürlüğü'ne bağlı personel görev alacak. Müdürlük kendisine tahsis edilmiş olan 300 metrekarelik ofis alanından başlayarak faaliyet alanlarını ve çalışma alanlarını genişletecek. Araştırma Merkezi, bölgedeki uzman akademik birikimden faydalanmak ve bu birikime katkı sağlamak adına İleri Malzemeler, Enerji Üreteçleri, Enerji Hasatlama, Akustik Algılayıcılar, Veri Madenciliği vb. Ar-Ge konularından başlayarak sivil haberleşme ve yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanacak" diye konuştu.

TEST ALANI TEMMUZDA FAALİYETE GEÇECEK

Kampüste öğrenim gören öğrencilerin de stajyer, aday mühendis ve yar zamanlı mühendis gibi mekanizmalar ile çalışmalara katılabileceğini kaydeden Çelik, "Aselsan Ar-Ge merkezi, Kıbrıs için istihdam kapısı olarak önümüzdeki dönemde Kıbrıs’taki çalışma alanlarını daha da genişletmeyi hedeflemektedir. Bu maksatla teknik ve idari konularda fizibilite çalışmaları 2018’in son çeyreğinden itibaren derinleştirildi" dedi.

Kampüs sınırları içinde yer alacak test alanının Aselsan'a tahsisine yönelik protokol ve sözleşme çalışmalarının ise sürdüğünü belirten Mehmet Çelik, test alanının temmuzda faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı. Çelik, "Temmuz ayı içinde test alanının haberleşme testleriyle beraber faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Test alanını belli bir büyüklük ile sınırlandırmak şu aşamada doğru olmayacaktır. Test alanından ODTÜ KKK ile beraber faydalanılacaktır" diye konuştu.

KIBRIS İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER TEST EDİLECEK

Test alanında Kıbrıs için önemli olduğu düşünülen 'sivil haberleşme' ve 'yenilenebilir enerji' alanlarında üretilen yeni teknolojilerin test edileceğini kaydeden Çelik, şunları söyledi: "Aselsan, Kıbrıs’ta konusunda uzman akademisyenlerle birlikte yapacağı ileri teknoloji araştırma projelerinin yanında, sivil haberleşme ve yenilenebilir enerji alanlarında yeni teknolojiler için ar-ge süreçleri yürütecek. Bu teknoloji alanlarının özellikle Kıbrıs için önemli olduğu düşünülerek ilgili ar-ge süreçlerinin çıktılarının test ve doğrulama faaliyetlerinin merkezi olarak ODTÜ KKK Aselsan Test Alanı seçildi. Test Alanında, Sivil Telsiz Haberleşme Teknolojileri, Yeni Nesil Anten Teknolojileri Testleri, Rüzgar Tribünü ve Güneş Enerjisi Sistemi Testleri, Mikro Şebeke Sistemleri Testleri vb. bölgenin öncelikli teknoloji ihtiyaçlarına cevap verecek sistemlere ait testler gerçekleştirilecek."

'HEDEF YENİ PROJELER ÜRETMEK'

Mehmet Çelik, Aselsan'ın kuruluşunda KKTC'nin önemine dikkat çekerek, "Test alanlarında yürütülecek faaliyetlerin temel hedefleri, Kıbrıs'ın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projeler üretmesi, bu projelerle yeterli istihdamın yaratılması, KKTC'nin özgün ürünlerle dünyaya açılması, KKTC ekonomisine katkı sağlanması ve ASELSAN’ın KKTC'ye olan vefa borcunu ödemesi olarak ifade edilebilir. Ucuz enerji, verimli mikro şebeke, hızlı sivil haberleşme ihtiyaçlarına ilişkin projelerden başlayarak, KKTC'nin teknoloji ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projelerin, ODTÜ KKK, ASELSAN ve teknoloji vadisindeki diğer aktörlerle beraber olgunlaşacak teknolojik inovasyon sisteminde geliştirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Bu inovasyon sisteminde gerçekleştirilecek başarılı Ar-Ge projeleri sayesinde yeni teknolojilerin dünya ile eş zamanlı olarak bu bölgede üretilmesinin sağlanabileceğine değinen Aselsan Genel Müdür Yardımcısı, "Benzer Ar-Ge projelerinin ve üretilen yeni teknolojilerin sayısının artmasıyla KALTEV Teknoloji İnovasyon Sistemi genişleyerek KKTC Bölgesel İnovasyon Sistemine evirilecektir" diye konuştu.

'HENÜZ AR-GE DESTEĞİ PLANI YOK'

Mehmet Çelik, Aselsan test alanının içinde bulunduğu ODTÜ KALTEV'in deniz kenarında kullanım alanları bulunan bölge olduğunu, dolayısıyla 'deniz sistemleri faaliyet alanı'nda ortak Ar-Ge çalışmaları yürütülebilecek teknoloji alanlarından biri olarak da değerlendirilebileceğini söyledi. Çelik, KKTC'deki araştırma merkezinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine Ar-Ge desteği verip vermeyeceği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Aselsan teknoloji yol haritasında Deniz Sistemleri faaliyet alanı kapsamında yer alan Aselsan Bilimsel Görev Sistemleri Ürün Ailesi, deniz platformları tarafından gerçekleştirilen batimetrik, hidrografik, oşinografik, hidroakustik veriler toplamak vb. faaliyetlerin icra edilmesinde kullanılmaktadır. Turkuaz Bilimsel Görev Sistemi Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinde kendinden beklenen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Henüz bu yeni birimde ilgili çalışmalara Ar-Ge desteği planı bulunmamaktadır."