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Asel bebek ve ailesi yardım bekliyor
MERSİN'de yaşayan Ebru- Ahmet Siler çifti, tedavisi olmayan ve ölümle sonuçlanan molibden kofaktör eksikliği ile dünyaya gelen bebekleri Asel için yardım istedi. Seyyar satıcı Ahmet (37) ile ev kadını Ebru Siler (34) çifti, 40 gün önce...
GENEL 26.08.2019, 14:35
MERSİN'de yaşayan Ebru- Ahmet Siler çifti, tedavisi olmayan ve ölümle sonuçlanan molibden kofaktör eksikliği ile dünyaya gelen bebekleri Asel için yardım istedi.
Seyyar satıcı Ahmet (37) ile ev kadını Ebru Siler (34) çifti, 40 gün önce 2'nci kez anne- baba olmanın heyecanını yaşadı. Asel ismini verdikleri kız bebekte göz kayması, çenede kasılma ve titreme gören anne-baba, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yolunu tuttu. Şu an yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan Asel bebeğe, yüzde 90 oranında tedavisi olmayan, nadir görülen ve ölümle sonuçlanan, sinirsel-metabolik bir hastalık olan molibden kofaktör eksikliği teşhisi koyuldu. Maddi durumu elverişsiz olan aile, Asel bebeğin hayata tutunması için yetkililerden yardım bekliyor.
Yaşadıkları süreci anlatan anne Ebru Siler, "Dorktorların söylediğine göre yüzde 90, 'molibden kofaktör eksikliği' diye bir rahatsızlığı çıktı. Cumhurbaşkanından, Sağlık Bakanlığı'ndan, ulaşılabilecek her yerden yardım bekliyoruz çünkü bebeğim küçük, daha 40 günlük. Doğuduğundan beri şikayetleri vardı. Gözünde dönme vardı, ellerinde titreme vardı. Hıçkırarak ağlamaları oldu, susturamadım, sakinleştiremedim. İlk başta beyin grafiği çekildi, tomografiye gönderdiler, kan ve idrar tahlilleri yapıldı. Milyonda bir görülen hastalıkmış bu, 'Tedavisi yok' dediler" dedi.
Diğer çocukları Alperen'in (6) sağlıklı olmasının doktorları şaşırttığını söyleyen Siler, eşinden ve kendinden alınacak örnekler ile genetik testler yapılacağını kaydetti.
Seyyar satıcı Ahmet (37) ile ev kadını Ebru Siler (34) çifti, 40 gün önce 2'nci kez anne- baba olmanın heyecanını yaşadı. Asel ismini verdikleri kız bebekte göz kayması, çenede kasılma ve titreme gören anne-baba, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yolunu tuttu. Şu an yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan Asel bebeğe, yüzde 90 oranında tedavisi olmayan, nadir görülen ve ölümle sonuçlanan, sinirsel-metabolik bir hastalık olan molibden kofaktör eksikliği teşhisi koyuldu. Maddi durumu elverişsiz olan aile, Asel bebeğin hayata tutunması için yetkililerden yardım bekliyor.
Yaşadıkları süreci anlatan anne Ebru Siler, "Dorktorların söylediğine göre yüzde 90, 'molibden kofaktör eksikliği' diye bir rahatsızlığı çıktı. Cumhurbaşkanından, Sağlık Bakanlığı'ndan, ulaşılabilecek her yerden yardım bekliyoruz çünkü bebeğim küçük, daha 40 günlük. Doğuduğundan beri şikayetleri vardı. Gözünde dönme vardı, ellerinde titreme vardı. Hıçkırarak ağlamaları oldu, susturamadım, sakinleştiremedim. İlk başta beyin grafiği çekildi, tomografiye gönderdiler, kan ve idrar tahlilleri yapıldı. Milyonda bir görülen hastalıkmış bu, 'Tedavisi yok' dediler" dedi.
Diğer çocukları Alperen'in (6) sağlıklı olmasının doktorları şaşırttığını söyleyen Siler, eşinden ve kendinden alınacak örnekler ile genetik testler yapılacağını kaydetti.
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