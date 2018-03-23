Asansör faciası davasındaki karara tepki

Özden ATİK / İstanbul () - MECİDİYEKÖY'deki 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında 8 yıl 4 ay hapis cezasının, 60 bin 800 lira adli para cezasına çevrilmesi şeklindeki karara, şikayetçilerin avukatı Yıldız İmrek itiraz edeceklerini belirtti. Avukat İmrek, ödül gibi bir ceza çıktığını ifade ederek "Bu karar kabul edilemez. Ne vicdani, ne hukuki olarak kabul edilemez. Hukuki açından da adaletin katledildiği bir yerdeyiz" diyerek tepki gösterdi. Kazada ölen işçi Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç ise "Adalet yok, yargı yok. Bu 10 tane işçi boşu boşuna ölmüş" diye konuştu.

Davada karar çıkmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki meydanda kazada ölen işçi Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç ile avukatı Yıldız İmrek gazetecilere açıklama yaptı. Avukat İmrek, "Bu karar karşısında sözün tükendiği bir yerdeyiz. Son derece de öfkeliyiz. Üç yılı bulan yargılama sonunda, yargılama boyunca üç tane heyet değişti. Bu dördüncü heyetti ve ödül gibi bir ceza çıktı maalesef. 10 işçinin yaşamına biçilen değer, 60 bin para cezası. Basit taksirle hüküm kuruldu. 8 yıl 4 ay hapis ve bu para cezasına çevrildi. 60 bin lira para cezası 24 eşit taksitte ödenecek. Şimdi bu kararın vahametini anlamak için aynı kararda devletin yargılama giderinin 80 bin lira olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Yani devlet yargılama yaparken 80 bin lira masraf etmiş ama 10 işçinin yaşamını yitirmesine biçilen değer, 60 bin. Bu karar kabul edilemez. Ne vicdani, ne hukuki olarak kabul edilemez. Hukuki açından da adaletin katledildiği bir yerdeyiz" dedi. Avukat İmrek, söz konusu karara itiraz edeceklerini belirterek "İbretlik bir karar olarak tarihe geçmiş oldu bugün" dedi.

"İNSAN VANI O KADAR MI UCUZ"

Ölen Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç ise "Zaten başlangıçta da adaletin olmadığını söylemiştim. Aynısı da oldu. 10 tane işçi ölüyor, tutup para cezasına çeviriyor. Hiç sanki bir şey olmamış. İnsan canı o kadar mı ucuz? Günde kaç tane işçi ölüyor. Ceza olmadığı için, adamlar para için işçileri götürüp öldürüyorlar. Adalet yok, yargı yok. Bu 10 tane işçi boşu boşuna ölmüş" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)