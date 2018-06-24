Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık önünde ilgi
Ankara'da asker ve uzman ekipler 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor
Ekipler 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu
İnce'yi İstanbul'da yüzbinler izledi

Asansör bozulunca oy kullanacakları katlara sandalyeyle taşındılar

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesinde, asansörün bozulduğu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda, bazı yaşlı ve engelliler zorluk yaşadı. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeye oturtarak, oy kullanacakları...

Asansör bozulunca oy kullanacakları katlara sandalyeyle taşındılar

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesinde, asansörün bozulduğu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda, bazı yaşlı ve engelliler zorluk yaşadı. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeye oturtarak, oy kullanacakları katlara taşıdı.
Mehmet Ali Akman Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda asansörler hizmet dışı kaldı. 7 katlı okulun ilk 3 katındaki sandıklarda oylarını kullanacak engelliler ve yaşlılar, sınıflara çıkarken, güçlük yaşadı. Durumdan haberdar olan CHP Konak İlçe Yönetimi'nce okula gençlik kollarından bir grup gönderildi. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeyle oy kullanacakları katlara taşıdı. Bazı kişilerin ise bu durum nedeniyle oy kullanamadan geri döndüğü öne sürüldü.
CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, okula gelerek, yaptığı açıklamada "Bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünmek istemiyorum; ancak en çok sorunla karşılaştığımız seçim bu oldu. Her yerden, sorunlar yaşandığına dair telefonlar alıyoruz. Biz ülkemizde artık demokrasi ve huzur istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325