Asansör boşluğuna giren kediyi itfaiye kurtardı

Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde asansör boşluğuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kediyi bir esnaf sahiplendi.

Gölcük Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş hanının asansör boşluğuna girerek mahsur kalan yavru kedinin sesini duyanlar itfaiyeye haber verdi. Asansörün kapısını açan itfaiye ekibi file kepçe ile yavru kediyi asansör boşluğundan aldı. İtfaiyeciler file kepçe ile kediye iş hanından dışarı çıkardı. Herhangi bir yarası olmadığı görülen yavru kediyi telefon mağazası bulunan Zekeriya Şeker kucağına alıp severken, kediyi sahiplendi.



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