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Asansör boşluğuna düşen tütün eksperi ağır yaralandı
GENEL 30.01.2020, 15:46
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen tütün eksperi Turgut Coşkun (59) ağır yaralandı.
İzmir'den işi gereği Manisa'nın Selendi ilçesine gelen Turgut Coşkun, saat 13.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı inşaatın birinci katından asansör boşluğuna düştü.
Acı içinde feryat eden Coşkun'un yardımına çevredekiler koşarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılan Coşkun, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Coşkun, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Coşkun'un inşaatın içinden arka sokağa geçmek istediği, bu sırada dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düştüğü tahmin ediliken, polis soruşturma başlattı.
İzmir'den işi gereği Manisa'nın Selendi ilçesine gelen Turgut Coşkun, saat 13.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı inşaatın birinci katından asansör boşluğuna düştü.
Acı içinde feryat eden Coşkun'un yardımına çevredekiler koşarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılan Coşkun, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Coşkun, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Coşkun'un inşaatın içinden arka sokağa geçmek istediği, bu sırada dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düştüğü tahmin ediliken, polis soruşturma başlattı.
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