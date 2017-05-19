Artvin’de rüzgar ve yağmur nedeniyle 19 Mayıs törenleri ertelendi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - ARTVİN’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram’ı kutlamaları, etkli olan şiddetli rüzgar, ardından da başlayan yağmur nedeniyle ertelendi.

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan 19 Mayıs kutlamaları daha sonra Şehir Stadı’nda devam etti. Kutlamalara Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Tribünlerde az sayıda izleyicinin bulunduğu statta saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamaların açılış konuşmasını yapan Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, 19 Mayıs’ın 98’inci yıldönümünün yurtta coşku ile kutlandığını belirterek, “Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla aziz milletimizin umutları canlanmış, kaderini tayin edeceği istiklal mücadelesi başlamıştır.19 Mayıs 1919’da canlanan milli ruh bizlere ilham olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir” dedi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalarda daha sonra Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce hazırlanan, 'Zorvayvır' adı verilen parkurdaki yarışmalar başladı. Ancak aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle aksayan ve yapılamayan yarışmalar, ardından etkili olan şiddetli yağışın ardından durduruldu ve törenler ertelendi.

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