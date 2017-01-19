Artvin’de eylem yasağı 1 ay daha uzatıldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, () - ARTVİN’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi’nde madencilik yapılması için, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının karar duruşması öncesi başlatılan eylem yasağı, Valilik tarafından 17 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere bir ay daha uzatıldı.

Cerattepe'de madencilik faaliyetiyle ilgili Rize İdare Mahkemesi’nde 19 Eylül’de yapılan karar duruşması öncesinde 19 Ekim’e kadar her türlü eyleme yasak getiren, ardından da yasak süresini önce 19 Kasım’a, ardından 18 Aralık’a, sonra da 17 Ocak’a kadar uzatan Artvin Valiliği, yasak süresini bir ay daha uzattı. Artvin Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artvin İli genelinde; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi, 2911 sayılı kanunun 17.nci maddesi, 5442 sayılı kanunun 11. Maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16/01/2017 tarihli ve 462 sayılı yazısı gereği alınan karar doğrultusunda, mevcut huzur ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler, bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 17/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere bir ay süreyle yasaklanmıştır."