Artvin’de büyükbaş ölümleri tedirgin ediyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, () - ARTVİN'in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde büyükbaş ölümleri, bölgede tedirginliğine neden oluyor. İlçelerde anonslar yapılarak "Hayvanlarınızı dışarı çıkartmayın" uyarısında bulunuldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri de ölümlere neden olan hastalığın tespiti için çalışma başlattı.

Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı mahallelerinde şüpheli hayvan ölümleri meydana geldi. Ani hayvan ölümleri hayvan üreticileri tedirgin ederken, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince harekete geçildi. Bölgede 4 büyükbaşın, üzerinde yaralar oluşması ve bitkin düşmesinin ardından kısa bir süre sonra telef olduğu belirtildi. İlçelerde bazı büyükbaş hayvanlarda da görülen durum üzerine ilçe belediyelerince hoparlörlerden anons yapılarak "Hayvanlarınızı dışarı çıkartmayın" uyarısında bulunuldu. Hayvan sahipleri ise hasta olduklarını gözledikleri büyükbaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla ahırlarında dezenfekte ederek korumaya çalışıyor.

‘ÜZERİNDE YARALAR ÇIKTI’

Hopa ilçesi sakinlerinden Sevim Topal (63) 10 yaşında olan ineğinin yemek yemediğini ve üzerinde de yaralar çıktığını anlatarak, "O benim evimin direğiydi. 10 yıldır birlikteyiz. Geçimimi ineğimin sütüyle sağlıyorum. Birden bire hastalandı. Üzerinde yaralar çıktı. Yemiyor, su içmiyor. Eskiden ayna gibi parlardı, şimdiki hali beni çok üzüyor" dedi.

YÖRE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Hayvan sahibi Filiz Topaloğlu de "Şimdiye kadar bu bölgede böyle bir şey görmedik-duymadık. Yetkililer geldi bize 'çiçek’ hastalığı olabileceğini söylediler. İnsanlara bulaşmazmış ama 'Siz yine de tedbirli olun' dediler" diye konuştu.

Geçimini süt satarak elde eden Nuray Topaloğlu ise tedirgin olduklarını dile getirerek, "Benim hayvanlarım hasta değil fakat tedirginiz. Ya bizim hayvanlarımıza da bulaşırsa diye" ifadesinde bulundu.

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri hastalıkla ilgili başlattıkları çalışmaları sürdürürken, Artvin Valiliğince de konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.



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