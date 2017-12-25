Artvin'de taş ocağının ÇED raporu yargıya taşındı

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), () - ARTVİN’in Şavşat ilçesi Çağlayan Vadisi’nde yapılması planlanan taş ocağının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

İlçenin Oba ve Tepebaşı köylerinin sınırları içinde yapılması planlanan ve 7 köyü etkileyeceği öne sürülen taş ocağına ilişkin ÇED olumlu raporunun onaylanmasına yöre sakinleri ve çevrecilerden tepki geldi. Tepebaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği, Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği ile çevredeki 7 köyden 129 kişinin vekaletiyle ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvuruldu.

Davayla ilgili konuşan avukat Bedrettin Kalın, Artvin’de çevre sorunlarının fazlaca meydana geldiği yıllardan geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten de sorun olmayan dere, sorun olmayan vadi kentte yok gibi. Yaklaşık 300’e yakın HES projelesi ve 325 maden projesiyle uğraşıyoruz. Bunun dışında barajlar gibi çevresel etkileri olan birçok proje ile yöre halkının da rahatsız olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çağlayan Vadisi köyleri de aynı sorunları yaşıyor. Daha önce Çağlayan Vadisi’nde 2 tane HES nedeniyle açmış olduğumuz davalar var. Çağlayan HES ile ilgili açmış olduğumuz bir dava vardı. Bu dava uzunca bir süre sürdü. Danıştay’a gitti geldi. Netice itibarıyla bu davayı kazandık ve o ÇED’in iptaline karar verildi. Dolayısıyla Çağlayan Vadisi'nde böyle bir sorunla uğraşmaya çalışırken, bu kez de bir taş ocağı projesi gündeme geldi. Yaklaşık 2007 yılının ortalarından itibaren de Çağlayan halkı bu taş ocağı projesiyle uğraşıyor. Çağlayan bir vadi ve bu vadinin çevresinde projeden etkilenen 7 tane köy var. Bu köylerin hepsi davacı olarak bu davada bulunuyorlar. Ayrıca 2 tane de dernek davacı oldu. Bunların dışında da 2 dernek ve 129 tüzel kişi davacı oldu. İşte bu taş ocağının ÇED olumlu raporu için bugün dava açıyoruz. Umut ediyoruz ki mahkemeler bu köy halkının haklarını tespit ederler.

'YARGIYA GÜVENİYORUM'

Oba Köyü Muhtarı Yaşar Duman ise projeyle yöre halkının mağdur olacağını savunarak, "Bölgede 7 tane köyün, derneklerin ve halkın katılımıyla davamızı açıyoruz. Yargıya da güveniyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum. Taş ocağı bir binanın altını eşmek gibidir. Dinamit atıldığında yer altı sularının yatağı değişecek, toz duman üzerimize çökecek. Bütün köyler olarak da ulaşımda büyük sıkıntılar çekeceğiz. Orada yabani hayvanlarımız ve bir ki örtülerimiz ciddi zararlar görecek” dedi.

HES’İN ‘ÇED OLUMLU RAPORU' İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan 29 Temmuz 2016 tarihinde, Şavşat ilçesi Meydancık köyünde yapımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı da Rize İdare Mahkemesi'nce hukuka aykırı bulanarak, iptal edilmiş ve bu karar Danıştay tarafından onanmıştı.

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