Artvin'de karantinadaki 5 ilçede aşılama çalışması

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, () - ARTVİN'de, halk arasında 'çiçek hastalığı' olarak bilinen, Lumpy Skin Disease (LSD) olarak da adlandırılan Nodüler Ekzantemi hastalığı nedeniyle meydana gelen büyükbaş ölümleri üzerine, karantinaya alınan 5 ilçede aşılama çalışması yapıldı.

Kentte, Hopa, Arhavi, Borçka, Murgul ve Kemalpaşa ilçelerinde, üzerinde yaralar oluşan ve bitkin düşen büyükbaşların telef olmaya başlamasının ardından bölgeye gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. 'Çiçek hastalığı' olarak bilinen, Lumpy Skin Disease (LSD) olarak da adlandırılan Nodüler Ekzantemi hastalığı taşıdığı belirlenen 12'si Kemalpaşa’da, 11'i Hopa’da, 3'ü Arhavi'de toplam 26 büyükbaş itlaf edildi. Karantina uygulaması başlatılan 5 ilçede büyükbaşlarla ilgili aşılama çalışması gerçekleştirildi.

İstanbul Pendik ile Erzurum veteriner kontrol enstitülerinden gelen veterinerlerden oluşan 4 kişilik heyet, hastalığın görüldüğü bölgelerde durum tespit ve inceleme çalışması yürüttü. Veterinerler, hastalık konusunda yöre sakinlerini bilgilendirildi. Şüphelenilen hayvanların göz ve ağız kısmından sıvı, deri ve kan numunesi alan ekipler, aşılama ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ahırlarda ve çevrelerinde ise dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, itlaf edilen hayvanların sahibine, oluşturulacak komisyon tarafından belirlenen kıymet bedelinin ödemesinin gerçekleştirileceğini belirtti.

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