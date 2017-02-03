Artvin'de hava ambulansı hamile kadın için havalandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - ARTVİN’in Borçka İlçesi Camili Köyü’nde yaşayan 6 çocuk annesi hamile Türkan İyem, doğum öncesi rahatsızlanınca ambulans helikopterle Artvin il merkezine getirilerek Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Aralıksız yağan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Borçka ilçesi Camili köyünde yaşayan 40 yaşındaki Türkan İyem, doğuma kısa süre kala rahatsızlandı. Yakınlarının yardım talebi sonrasında köye gelen ambulans helikopterle Artvin'e götürülen İyem, Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kısa süre içinde doğum yapması beklenen Türkan İyem ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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