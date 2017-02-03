Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahlı başkanlık sistemi paylaşımına tepki
Sosyal medyada 'Hayır'a silahlı tehdit
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel soruları cevapladı
Almanya her ay 500 mülteci...
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
İstanbul Otogarda yangın çıktı...
İstanbul Otogarda yangın çıktı...

Artvin'de hava ambulansı hamile kadın için havalandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - ARTVİN’in Borçka İlçesi Camili Köyü’nde yaşayan 6 çocuk annesi hamile Türkan İyem, doğum öncesi rahatsızlanınca ambulans helikopterle Artvin il merkezine getirilerek Devlet Hastanesi’nde...

Artvin'de hava ambulansı hamile kadın için havalandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - ARTVİN’in Borçka İlçesi Camili Köyü’nde yaşayan 6 çocuk annesi hamile Türkan İyem, doğum öncesi rahatsızlanınca ambulans helikopterle Artvin il merkezine getirilerek Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Aralıksız yağan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Borçka ilçesi Camili köyünde yaşayan 40 yaşındaki Türkan İyem, doğuma kısa süre kala rahatsızlandı. Yakınlarının yardım talebi sonrasında köye gelen ambulans helikopterle Artvin'e götürülen İyem,  Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kısa süre içinde doğum yapması beklenen Türkan İyem ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.