Artvin'de, Cerattepe olayları 2'nci yılında protesto edildi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - ARTVİN'de, Yeşil Artvin Derneği üyeleri, maden firmasının yolunu kesmek isteyenlere polis ve jandarmanın müdahalesi sonrası çıkan olayların 2'nci yıl dönümünü düzenlediği basın açıklaması ile protesto etti. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, "Yaşamı yok eden bu gözü dönmüş doğa katliamına karşı Artvin halkının mücadelesi her zorluğa karşı sürecektir" dedi.

Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılması için Cengiz İnşaat firması personeli ve iş makinelerinin, asker ve polis eşliğinde zırhlı araçlarla bölgeye gelmesi Artvin halkını sokağa dökmüş, 16 Şubat’ta Atmaca mevkisinde yolu trafiğe kapatan vatandaşlara cop, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilmişti. Olayların 2'nci yıldönümünde Halit Paşa Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grubun katıldığı basın açıklaması düzenlendi. Polisin güvenlik önlemi aldığı alanda açıklamalarda bulunan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Artvin halkının çeyrek asırdır büyük azim ve kararlılıkla Cerattepe mücadelesini sürdürdüğünü belirterek Türkiye'de yağma ve talan anlayışı ile yapılan madenciliğin istihdam yaratmayacağını tam tersine çeşitli istihdam alanlarını yok edeceğini öne sürdü.

Maden şirketinin kirli oyunları ve mücadeleyi bölme amacı taşıyan saldırıları olduğunu iddia eden Karahan, "Bu saldırılar özellikle stratejik kişi ve kurumlar seçilerek yapılmakta, bu şekildeki işbirliklerinin toplumsal etkileri çok daha ağır olmakta mücadeledeki kırılmanın artçı sarsıntıları çok uzun sürmektedir. Nitekim 2017 yılı sonlarında 25 yıllık bu mücadelenin her zaman en ön saflarında yer alan bir siyasi partimize başkanlık düzeyinde yapılan bir saldırı parti yöneticilerinin ve partilerine ve Artvin’e gönülden bağlı üyelerinin çabası ile karşılıksız kalmış, bu saldırı boşa çıkarılmış ancak bu, mücadeleye büyük zarar vermiştir. Bu konu ile ilgili Deriner Beton isimli şirket yönetimi ile de üç kez görüşülmüş ancak bir sonuç alınamamış olup işbirliği yapan diğer beton şirketi gibi bu şirketin ismini de duyurmak zorunlu olmuştur. Bu alışverişe aracılık eden Gökhan Topçuoğlu isimli kişiye ise ulaşılamamıştır. Bütün bu durumu Artvin halkının bilgisine sunuyoruz. Bu şirket bütün uyarılarımıza rağmen maden şirketine beton-kum-çakıl vermeye devam etmektedir. Benzeri işbirliklerini bu güne kadar Artvin halkına bildirdiğimiz gibi bundan sonra da bildirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile ilimizdeki bütün sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını da maden şirketinin onları mücadeleden düşürmeye dönük saldırılarına karşı uyanık olmaya çağırıyoruz."

'RAPORUN GEREĞİNİ YAPMIŞ MIDIR?'

Cerattepe’den de asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Karahan, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin basına yaptığı bir açıklamaya değinerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesile ile Belediye Başkanımızın Bursa’da basına yaptığı bir açıklama hakkında düşüncemizi elbette söylememiz ve düzeltmemiz lazım. Bu açıklamada Kocatepe Cerattepe ile ilgili tek raporun kendisi tarafından hazırlatıldığını söylemiştir. Öncelikle Cerattepe’de madencilik yapılamayacağına ilişkin onlarca değişik kurum tarafından düzenlenmiş rapor bulunmaktadır. Artvin Orman Fakültesinin daha 2006 yılında 23 akademisyeni tarafından verilen rapor Senatodan geçirilerek akademik görüş haline getirilmiştir. Ülkenin en önemli bilim kurullarının verdiği raporlar mevcut olup istenmesi halinde bunları sayın başkana sunabiliriz. Ancak bundan daha önemlisi bu raporların gereği olarak ne yapıldığıdır. Gerçekten de sayın başkanın sözünü ettiği rapor da önemli bir rapordur. Bu raporda projenin rantabl olmadığı, zararları olduğu belirtilmiş olmasına rağmen sayın başkan bu mücadelenin neresinde yer almaktadır. Raporun gereğini yapmış mıdır, yapmakta mıdır, doğru soru budur."

'MÜCADELEMİZ ZORLUĞA RAĞMEN SÜRECEKTİR'

Cerattepe mücadelesinin en kritik aşamalarından olan 15-16 Şubat 2016 günü başlayıp devam eden haftanın 2'inci yıldönümünde bulunduklarını hatırlatan Karahan, "O günler bir hukuksuzluk ve vahşet ile dünyanın gözü önünde bir halkın orantısız bir güçle ezilmeye çalışıldığı unutulmaz bir baskı ve direnişin yaşandığı günlerdi. Yaşam hakkını herşeyi göze alarak en barışçı şekilde savunmaya çalışan bir halkın çığlığını bütün dünya duydu, bir tek onlar duymadı. Hafızalarımızdan hiç silinmeyecek, çocuklarımıza anlatacağımız 245 gün süren nöbetlerin ardından gelen bu direnişi tarihe not düşüyor ve hiç unutmuyoruz. Ödenmesi gereken bir gönül borcunu da yeri geldiğinde ödemek istiyoruz. Cerattepe mücadelesinin her aşamasında hiçbir karşılık beklemeden yanımızda yer alan hukuk adamlarını, avukatları ve hukuk kurumlarını, özellikle Barolarımızı ve Türkiye Barolar Birliğini asla unutmuyoruz. Türkiye Barolar Birliğine ve Barolarımıza yönelik saldırıyı kabul etmiyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin 24.02.2018 tarihli Ankara toplantısına Cerattepe’den selam ve sevgiler gönderiyoruz. Cerattepe mücadelesi 25 yıldır süren bütün dünyada örnek olmuş bir sivil toplum hareketi ve eşsiz bir mücadeledir. Yaşamı yok eden bu gözü dönmüş doğa katliamına karşı Artvin halkının mücadelesi her zorluğa karşı sürecektir. Bu mücadeleye bütün Artvinlileri, çevre dostlarını, ülkenin gerçek yurttaşlarını bekliyor, saygılar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kalabalık dağıldı.



