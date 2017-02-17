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Artvin'de 147 köy yolu kardan kapandı

Adem GÜNGÖR/ ARTVİN() - ARTVİN’de dün akşam başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, okullar tatil edildi.  İl merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimde yer yer 1 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı...

Artvin'de 147 köy yolu kardan kapandı

Adem GÜNGÖR/ ARTVİN() - ARTVİN’de dün akşam başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, okullar tatil edildi. 
İl merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimde yer yer 1 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 14’ü merkez, 133'ü de ilçelerde olmak üzere 147 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu Artvin - Hopa arasındaki Cankurtaran geçidinde zincirsiz araçların ve TIR'ların geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
OKULLARA KAR TATİLİ 
Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Arhavi ve Hopa ilçesindeki tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Artvin ve ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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