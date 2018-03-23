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'Artık çekilmez oldun' sloganıyla eşler arası kızak yarışması

ERCİYES Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ‘Artık çekilmez oldun’ sloganıyla Eşler Arası Kızak Yarışması düzenlenecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, sponsor paydaşların katkısıyla ‘Artık çekilmez...

'Artık çekilmez oldun' sloganıyla eşler arası kızak yarışması
ERCİYES Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ‘Artık çekilmez oldun’ sloganıyla Eşler Arası Kızak Yarışması düzenlenecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, sponsor paydaşların katkısıyla ‘Artık çekilmez oldun’ sloganıyla 25 Mart Pazar günü, Eşler Arası Kızak Yarışması düzenlenecek. Erciyes Dağı'nın Tekir Yaylası'nda 30 çiftin katılacağı yarış, 3'ü eleme, 1'i final, 4 aşamalı gerçekleştirilecek. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla yukarı çekecek, ardından da ulaşılan noktadan çiftler, birlikte aşağı kayarak başlangıç noktasına en kısa sürede varmak için rakipleriyle mücadele edecek. Eleme etaplarının ardından finale kalan 9 çift, bu kez yarışmanın galibi olabilmek için ter dökecek. Yarışmada dereceye giren çiftlere, çeşitli ödüller verilecek.
Erciyşes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, ''Pazar günü düzenlenecek, heyecan, hırs ve eğlencenin bir arada olacağı yarışmaya, evli olan çiftler, www.artikcekilmezoldun.com web sayfasından online kayıt yaptırarak katılabilecek. Bu keyifli aktivitede kayıt yaptıran eşler arasında kura ile organizasyon komitesi tarafından belirlenen 30 çift yarışmaya hak kazanacak. Katılımcılar ayrıntılı bilgi için www.artikcekilmezoldun.com web sayfasından katılım koşullarını inceleyebilirler.Yarışma, Tekir yaylasındaki kızak alanındaki pistte yapılacak'' dedi.

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