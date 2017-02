Art arda depremlerle sarsılan Ayvacık beşik gibi-yeniden

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi, bu sabah merkez üssü Ege Denizi olan Richter ölçeğine göre 5.5 ve 5.3 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. bölgede yaklaşık 8 saatte 119 sarsıntı oldu. Çevre illerde de hissedilen depremler korku ve paniğe yolaçtı. Depremin yıkıcı etki yarattığı Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü'nde bazı evler ve ahırlar yıkılırken, 5 kişi hafif yaralandı. Evlerin tek katlı olması sayesinde ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtilirken, ekipler başta Yukarıköy olmak üzere çevre yerleşimlerde çalışma başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; kentte ilk olarak saat 06.51'de, merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Gülpınar açıkları olan, yerin 6.1 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından ikinci büyük sarsıntı ise saat 13.58'de, Ayvacık'ın Babakale Köyü merkezli oldu. İkinci deprem ise ilk olarak Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde duyuruldu, ardından 5.1 olarak revize edildi.

AFAD İSE HER İKİ DEPREMİ 5.3 OLARAK DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk depremden itibaren saat 14.48'e kadar 119 sarsıntının daha olduğunu açıkladı. Bu sarsıntılar arasında saat 07.17'de 4.2, saat 14.29'da 3.8, saat 14.42'de 3.8, saat 14.36'da 3.8, saat 14.03'te 4.5 ve saat 14.45'te 4.5 büyüklüğündeki depremler dikkat çekti. AFAD ise her iki büyük depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

VALİDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, iki büyük depremle sarsılan Ayvacık'ta zarar gören yerleşimleri gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıklama yapan Orhan Tavlı, "Ayvacık ilçemizde, ilk belirlemelere göre 11 köy sarsıntılardan etkilendi. Şu an depremden en fazla etkilenen Yukarıköyü. Bu köyümüzde 40 ev hasarlı, diğer 10 köyümüzde 50 ev hasarlı gözüküyor. Allaha şükür can kaybımız yok. 5 hafif yaralımız var. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor. AFAD Balıkesir'den çadır gönderiyor. Akşam kurulacak o çadırlar. Kızılay da bölgeye çadır gönderiyor. AFAD ayrıca ihtiyaç kadar konteyner göndereceğini bildirdi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

YAPILAR ZARAR GÖRDÜ

Yıkıcı etki yaratan deprem evlere zarar verdi, 5 kişi ise yaralandı. Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü, depremde en büyük hasarı aldı. Günün ilk ışıklarıyla belediye, UMKE, elektrik şirketi TEDAŞ ekipleri depremden hasar gören yerleşim yerlerine giderek çalışma başlattı. TEDAŞ, olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki elektrik akımını kesti. Belediye ekipleri ise iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması başlattı. Yüksek yerden atlayan ya da üstüne birşey düşmesi sonucu hafif yaralanan 5 kişi ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evleri hasar gören köylüler, eşyalarını çıkarmak için hasarlı evlere girdiği görüldü. Sokaklara fırlayan bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. 170 haneli ve 800 nüfuslu Yukarıköy Köy Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş, "50'ye yakın evde hasar var. Ölen kimsenin olmaması sevindirdi. Sadece yaralılarımız var" dedi.

Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, "Yukarıköy yaralılar, 50'ye yakın hasarlı ev var. Diğer köylerden Çamköy'de 4 hasarlı ev, Babakale'de 1, Koyunevi'nde 1, Gülpınar'da 7, Kızılkeçeli'de 5, Tuzla'da 4, Balabanlı'da 2, Bademli'de 8 ve Ahmetçe'de 2 hasarlı ev" dedi. Duvarı 60 santim kalınlığında taş evde yaşayan köy sakinlerinden 55 yaşındaki Alaaddin Yılmaz, "Deprem anında ben ve eşim odamızda, kızım da kendi odasında yatıyordu. Biranda odamızın duvarı yıkıldı. Can havliyle kendimizi dışarı attık. Canımızı kurtardık. Şimdi de eşyalarımızı kurtardık. Şuan için devlet yetkilileri yok. Yardım bekliyoruz. Destek olan yok" dedi.

SADECE KUZUSUNU KURTARABİLDİ

Köylülerden 65 yaşındaki Mevlidiye Tekin ise kocası Halil İbrahim Tekin ile birlikte depremde yıkılan ağılından kuzusunu kurtarılıp, evinin bahçesinde yaktığı ateşin başında ısınmaya çalıştı. Çay demleyip ateş başında oturan, kucağındaki kuzuyu gösteren Mevlidiye Tekin, "Annesi depremde öldü. Kuzusunu ancak kurtarabildim" dedi. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin de hasar gören köyleri dolaştı. Yukarıköy Köyü'ne de gelerek vatandaşın sorunlarını dinleyen Başkan Şahin, "Deprem birçok köyde hasara yol açtı. Ancak bu köylerdeki evler taş ve tek katlı olduğu için can kaybına neden olmadı. Deprem hissedildiği an insanlar kendilerini dışarı attı. Hemem hemen her evde hasar var. Bunlar, bu akşam kadar kontrol edilecek. Girilebilenlere girilecek. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Sadece yaralılarımız var. Çok ağır bir durumları yok. Diğer köyleri de kontrol ediyoruz. Bazı damlar da çökmüş. Yaralı olan ya da telef olan hayvanlar mevcut" dedi.

"BU TİP TALİ FAYLARIN 6 BÜYÜKLÜK ÜSTÜNE ÇIKABİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, Ayvacık İlçesi'nde 15 Ocak'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Bu sabah aynı bölgede hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremle, 4.7 büyüklüğündeki önceki depremin 2 farklı fay hattında yaşandığını belirtti. Bugünkü sarsıntının da bir ana deprem olduğunu ifade eden Perinçek, "Bu deprem geçen haftalarda Ayvacık-Gülpınar depreminin tetiklediği ve ondan bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki saat ve günlerde aynı alanda artçı depremler olması beklenmelidir. Artçı depremlerin en büyüğü 4 civarında olabilir. 5.5 büyüklüğündeki deprem olurken kuzeydoğuda Bandırma-Çan-Yenice-Bayramiç-Ezine-Edremit dolayında sessizlik devam ediyor. Geçen haftalarda olan Gülpınar depremi bölgedeki diğer fayların doğrultularından farklı bir doğrultuda gelişiyor. Bölgedeki faylar kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu ana faylar. Gülpınar depremini yaratan fay, yeni gelişen bir fay ve doğrultusu kuzeybatı-güneydoğu. Ana fay sistemime dar açıyla yaklaşan bu tip tali fayların 6 büyüklük üstüne çıkabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.