Art arda depremlerle sarsılan Ayvacık beşik gibi (4)

DEPREMZEDELER ÇADIR KENTE YERLEŞTİRİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde art arda gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hasara neden olduğu evlerde yaşayan mağdur vatandaşlar Yukarıköy Futbol Sahası içinde kurulan çadır kente yerleştirildi. Ayvacık İlçe Merkezi'nde ve çevre mahallelerde yaşanan depremin hasara yol açması ve artçıların devam etmesi nedeniyle Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Depremin yol açtığı hasar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen köylüler ile gün boyu devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar akşama kadar köyün okul bahçesinde vakit geçirdi. Kızılay, TEDAŞ, AFAD ve Çanakkale Valiliği vatandaşların gece mağdur olmamaları için hazırlık yaptı. Köyün hemen yanındaki futbol sahasına ilk olarak TEDAŞ ekiplerince elektrik direkleri dikilip aydınlatma sağlandı. Ardından da AFAD'a ait çadırlar kuruldu. Okul bahçesinde oluşturulan aşevinde yemeklerini yedikten sonra depremzedeler kurulan çadırlara yerleştirildi. Bu sırada dışarıda kalma korkusu yaşayan bazı depremzedeler çadır kapmak için birbiriyle yarıştı. Çadırlara yerleşen depremzedeler, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan razı olsun. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şu anda rahatımız iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Dışarıda kalmadık" dedi.

8 YARALIDAN 5'İ TABURCU EDİLDİ

Depremle ilgili son bilgileri aktaran Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre Ayvacık İlçemizin 13 köyü etkilendi. Depremde zarar gören toplam 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut, 31 ahır ve depo tespit edilmiştir. Can kaybımız yoktur. 8 yaralı vatandaşımızın 5'i taburcu edilmiştir. 3 vatandaşımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" diye konuştu.

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, "İlk saatten beri arkadaşlarımızın hepsi buraya geldi. Çevre illerden de arama kurtarma ekiplerimizi buraya sevk ettik. İhtiyaç kadar çadır, duş ve tuvalet konteynırları gelecek. Koordinasyon TIR'ımızı buraya konuşlandırdık. Bir de vatandaşlarımıza uyarım olacak. Kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Artçılarımız devam ediyor. Yapı stokumuz kötü. Geleneksel ve kerpiç taşlarla evler yapılmış. Çok az bir deremde bile zarar görebilir. Biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler" dedi.

Öte yandan Ayvacık ilçe merkezi ve köylerinde yaşanan depremin hasara yol açması ve artçıların devam etmesi nedeniyle Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda yarın (Salı) 1 gün süreyle eğitime de ara verildi.

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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