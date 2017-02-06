Art arda depremlerle sarsılan Ayvacık beşik gibi (2)

KÖYLÜLERİN 'JEOTERMAL' İDDİASI

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi bugün meydana gelen 5.5 ve 5.3 büyüklüğündeki 2 büyük deprem ile onlarca artçı sarsıntıyla ilgili köylülerce ortaya atılan iddia dikkati çekti. 10 köyde 102'si ağır toplam 110 evde hasar oluşurken; Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy sakinleri, bölgedeki jeotermal santrallerin sondaj çalışmalarının sarsıntılara neden olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

"Yere delik deldiklerini duyduk. Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Evlerimiz yıkıldı. Bir aydır tarlada delik deliyorlarmış, durmadan deprem oluyor. Evlerimiz başımıza göçtü. Yakında bir yer var. Oradan kaynaklanıyor. Biz bu sondajları istemiyoruz, kaldırılsın. Lütfen bunu Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız engellesin. Burada bir aydır sondaj çalışmaları yapılıyor. O yüzden deprem oluyor. Biz çok korkuyoruz."

Köylülerin iddiasıyla ilgili olarak Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise "Deprem şu anda Ege Denizi açıklarında meydana geldi. O konu teknik bir konu. Ekiplerimiz incelemeye devam ediyor" yanıtını verdi.



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