Arsuz sahiline yunus ölüsü vurdu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),() - HATAY'ın Arsuz İlçesi sahiline yunus ölüsü vurdu.
Karaağaç Mahallesi'nde sahilde dolaşanlar, ölü yunusu görünce zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yunus ölüsünü bulunduğu yerden alarak İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'ne teslim etti. Ölüm nedeni belirlenemeyen yunus, açılması planlanan fosil müzesinde kullanılmak için geçici olarak fakülte bahçesine gömüldü.
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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),() - HATAY'ın Arsuz İlçesi sahiline yunus ölüsü vurdu.