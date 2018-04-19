(Arşiv Görüntü) Zindashi adliyeye sevk edildi (2)

Çağatay KENARLI, İstanbul,() ULUSLARARASI suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan polislerin, kızı ve şoförünün Büyükçekmece'de öldürülmesi sonrası elde ettikleri delilleri Zindashi'ye verdiği değerlendiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin uluslararası suç örgütüne yönelik 6 Nisan’da düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi, 1’i başkomiser 4 polisin arasında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. İŞLEMLERİ 13 GÜNDE TAMAMLANDI Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri 13 günde tamamlandı. 10 şüpheli, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası’nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. ZİNDASHİ’YE 10 CİNAYET SORULDU Zindashi'nin İstanbul, Dubai, Panama ve İran’da işlenen 10 cinayetle ilgili ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis ekipleri 4 cinayetin Zindashi’yle ilgili olduğunu değerlendiriyor. TETİKÇİLERİN FOTOĞRAFLARINI VERDİLER İDDİASI Gözaltına alınan 1’i başkomiser toplam 4 polisin Zindashi'nin kızı ve şoförünün Büyükçekmece'de ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesi sonrası olay yerine giderek çalışmalar yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler olduğu öğrenildi. 4 polisin daha sonra da cinayetle ilgili elde edilen delilleri Zindashi’ye verdiği belirtiliyor. Polislerin daha sonraki dönemde tayinlerle başka birimlerde görevlendirildiği öğrenildi.