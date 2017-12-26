ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Yüksekova’da teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
(Arşiv Görüntü) Yüksekova'da sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Yüksekova’da teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
26 Aralık 2017 Salı 13:58
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