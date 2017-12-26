(Arşiv Görüntü) Yüksekova'da sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Yüksekova’da teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

26 Aralık 2017 Salı 13:58