(Arşiv Görüntü) Yeniden görülmeye başlanan MİT TIR'ları davası'nda Dündar ve Gül'ün dosyaları ayrıldı

Haber: Özden ATİK / İstanbul Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin, Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan verilen hapis cezasına ilişkin dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, Erdem Gül ve firari sanık Can Dündar’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül katılırken; firari sanık Can Dündar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada sanıklardan Can Dündar'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap olmadığı belirtildi. DURUŞMALAR KAPALI YAPILACAK Mahkeme, Başbakanlık MİT Müsteşarlığının Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş olduğu yazıda, dava konusu olaya ilişkin bilgi ve belgelerin gizli kalması gereken devlet sırrı kapsamında kaldığının belirterek bu nedenle yeniden görülmeye başlayan duruşmaların tamamının kapalı yapılmasına ve eşlerin kapalı duruşmalara katılmasına izin verilmesine karar verdi. DÜNDAR'IN KİTAPLARININ TOPLATILMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE SUNULMUŞ Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) avukatı Ela İlden'in İzmir'den 18 Nisan 2018 tarihli dilekçe göndererek Can Dündar tarafından yazılan kitaplar ve sanığın yazıp yönettiği Mustafa isimli belgeselin basım ve yayınlanmasının durdurulmasını, CD, DVD ve diğer elektronik materyallerden oluşan eserlerin toplatılması, elektronik ortamda bunlara ulaşılmasının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istendiği, ancak bu talebin dava ile bağlantılı olmadığı gerekçesi ile dilekçenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği de belirtildi. ERDEM GÜL'ÜN DOSYASI AYRILDI Mahkeme heyeti, sanık Can Dündar ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Belçika yetkili Adli Makamları nezdinde yapılan iade sürecinin beklenilmesine karar verdi. Heyet, Erdem Gül yönünden dosyanın ayrılmasına ve yargılamanın ayrı bir dosya üzerinden devam etmesine karar verdi. Duruşma ertelendi. DAVANIN GEÇMİŞİ MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yargıtay, Can Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Erdem Gül hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesine hükmetmişti. Yargıtay bozma kararı ve dosyanın mahkemeye ulaşması üzerine yargılamayı yapacak olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartarak, Belçika’dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasına karar vermişti. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında kırmızı bülten çıkartılmasını istemişti.