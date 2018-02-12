(Arşiv Görüntü) Yenibosna Saldırısı Davası'nda bir tahliye

Ümit TÜRK / İSTANBUL, () İstanbul Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin davada bir kişi tahliye edildi. Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi ve Askerlik Şubesi yakınında 6 Ekim 2016 günü gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin 4'ü tutuklu 2'si tutuksuz 6 sanık katıldı. Saldırıda yaralanan Fatih Keskin ile Dovletgeldi Egemberdiyev müşteki olarak katıldı. Fatih Keskin şikayetinin devam ettiğini belirtirken Dovletgeldi Egemberdiyev, olay yerinde bulunmadığını maddi bir zararının da olmadığını belirterek şikayetçi olmadığını beyan etti. Daha sonra söz alan sanıklardan Mazlum Gün, söz konusu saldırıda kullanılan motosikleti amcasına verdiğini belirterek, “Artık gerçekleri söylemesini bekliyorum" dedi. Sanık Serdar Gün de, “Ben olayı başından beri bilmediğimi söylemiştim. Yeterince mağdur oldum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Bombalı motosikleti patlattığı iddia edilen Ekrem Gün ise, Kürtçe yaptığı konuşmada savunmasını avukatının yapacağını belirtti. Sanık avukatı Sinan Zincir de, müvekkili hakkında komplo kurulduğunu iddia ederek, tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serdar Gün'ün tahliyesine karar verirken diğer tutuklu 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. İDDİANAMEDEN Saldırı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 11 şüpheli yer aldı. Şüpheliler arasında, terör örgütü elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan da yer aldı. Talimatı Bayık, Duran ve Kalkan tarafından verildiği belirtiliyor. İddianamede şüpheliler hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken eylem talimatını aldığı iddia edilen Ekrem Gün'ün İstanbul'a geldiği, bir motosiklet temin edip uzaktan kumandalı bir düzenekle saldırıyı gerçekleştirdiği kaydediliyor. İddianamede Ekrem Gün ve ona yardım eden 6 şüpheli hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talep ediliyor.