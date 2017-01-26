(Arşiv Görüntü) Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü, 27 yaralı
26 Ocak 2017 Perşembe 13:59
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