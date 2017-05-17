Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () SEDAT Şahin'in yakalandığı Beykoz'daki villada Özel TİM polislerinin de katıldığı operasyon sürüyor. Villada halen devam eden aramalarda şu ana kadar 2 lav silahı, 9 kaleşnikof tüfek, 20 tabanca ve 1 çuval mermi ele geçirildi. Bugunkü operasyonda Sedan Şahin'in yanısıra evde bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul polisi, aralarında husumet "Sarallar" ve "Şahinler" gruplarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyordu.
(Arşiv Görüntü) Sedat Şahin'in villasında cephanelik bulundu
Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () SEDAT Şahin'in yakalandığı Beykoz'daki villada Özel TİM polislerinin de katıldığı operasyon sürüyor. Villada halen devam eden aramalarda şu ana kadar 2 lav silahı, 9 kaleşnikof...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 15:48
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