Nedim KOVAN-ORDU- () Ordu'da, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi ve yerleşmesinde 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 110 santim yüksekliğinde, mermerden ve tahtında oturan Ana Tanrıça Kibele heykeli bulundu. Heykelin Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da belirtildi.
(Arşiv Görüntü) Ordu'da arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli bulundu
Nedim KOVAN-ORDU- () Ordu'da, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi ve yerleşmesinde 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 110 santim yüksekliğinde, mermerden ve tahtında oturan Ana Tanrıça Kibele heykeli bulundu. Heykelin Türkiye'de yerinde...
04 Mart 2018 Pazar 13:19
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