(Arşiv Görüntü) Ordu'da arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli bulundu





Nedim KOVAN-ORDU- () Ordu'da, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi ve yerleşmesinde 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 110 santim yüksekliğinde, mermerden ve tahtında oturan Ana Tanrıça Kibele heykeli bulundu. Heykelin Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da belirtildi.