(Arşiv Görüntü) Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

Haber:Ümit TÜRK-İSTANBUL 9 sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

23 Mart 2018 Cuma 16:43