Haber:Ümit TÜRK-İSTANBUL 9 sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.
(Arşiv Görüntü) Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı
Haber:Ümit TÜRK-İSTANBUL 9 sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.
23 Mart 2018 Cuma 16:43
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